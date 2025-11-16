Rugby Serie A Elite – Le delegazioni di Viadana e Rovigo alla fiera Ecomondo 2025 di Rimini

RIMINI Sostenibilità e rugby, un connubio perfetto. Nei giorni dal 4 al 7 novembre si è svolta a Rimini Ecomondo 2025, la fiera dedicata all’innovazione dell’economia circolare, dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Vi ha partecipato anche Sadepan – azienda del Gruppo Saviola – specializzata nella produzione di resine e componenti per pannelli truciolari, che ha presentato il suo impegno nella trasformazione dei rifiuti in risorse. Sadepan è anche sponsor del Rugby Viadana 1970 e, nei giorni scorsi, una delegazione del club giallonero ha raggiunto a Rimini Alessandro Saviola, presidente del Gruppo Saviola. Qui si sono ritrovati con la delegazione del Rugby Rovigo, che annovera tra i propri sponsor la Solmec, azienda rodigina produttrice di macchinari per la movimentazione dei materiali, anch’essa protagonista a Ecomondo proprio assieme a Sadepan con lo slogan: “Uniti nel lavoro e nello sport”. Alla fine, foto di rito con giocatori e rappresentanti delle due aziende. Un incontro informale ma significativo, che ha messo in luce come il mondo dello sport possa diventare ambasciatore di valori legati all’ambiente e all’economia circolare.