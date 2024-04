Rugby Serie A Elite – Viadana da sballo: il primato in classifica vale due derby nei play off allo Zaffanella

Viadana La vittoria annunciata, ma per nulla agevole, sul campo del Vicenza ha consegnato al Viadana la matematica certezza di giocare in casa le partite dei play off. E, complice l’inattesa sconfitta del Rovigo a Reggio, anche il primato in classifica con un punto di vantaggio sulla Femi, quando manca soltanto una giornata alla fine della regular season. Un primato che, se confermato con una vittoria piena domenica a Roma contro le Fiamme Oro, porterebbe allo Zaffanella, nella post season, la quarta (Reggio) e la quinta (Colorno) classificate per un triangolare a tutto derby. Nell’altro girone si andrebbe a formare, invece, un terzetto tutto veneto con Rovigo, Padova e Mogliano (le gare dei play off sono in calendario nei weekend del 27/28 aprile, 4/5 e 11/12 maggio; finalissima a Parma il 24/25 maggio).

Questo, lo ripetiamo, nel caso il Viadana chiuda il campionato in vetta, il che significa, dando per scontata la vittoria del Rovigo contro i Rangers, andare a vincere alla Caserma Gelsomini contro le Fiamme Oro. Che, a loro volta, possono ancora strappare al Mogliano il 6° posto e devono guardarsi le spalle dal Piacenza per evitare di retrocedere come penultimi. Insomma, per i leoni gialloneri quella di domenica non sarà certo una gita nella capitale. Come non è stata una passeggiata la gara di Vicenza, ribaltata nella ripresa anche grazie a due mete realizzate da Antonio Denti.

«Ho solo finalizzato il lavoro dei miei compagni in mischia – si schermisce il pilone giallonero – ma complimenti anche al Vicenza, che ci ha dato filo da torcere, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo ritrovato il nostro gioco e siamo riusciti a spuntarla, conquistando così anche il primato in classifica». Che andrà confermato, domenica, con un successo pieno nell’ultima trasferta a Roma. «Ci attende un’altra gara complicata – avverte Denti – contro un avversario che avrà il dente avvelenato per la sconfitta di Mogliano. Loro devono vincere per garantirsi la salvezza e sperare di andare ai play off. E si sa che le motivazioni possono fare la differenza. Noi siamo più tranquilli, ma arrivare primi è comunque un grande obiettivo. Andremo quindi a Roma per giocare la nostra partita, senza pensare troppo ai possibili incroci dei play off. Dobbiamo giocare come sappiamo, con la massima attenzione in tutte le fasi. E alla fine faremo i conti. Sarà una battaglia – conclude Antonio -, lo sappiamo, e ci faremo trovare pronti».