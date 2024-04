Atletica – La pattuglia Rigoletto brilla a Chiari: doppio argento per Sara Altomare, Matilde Bosi (3ª) fa il minimo per i Nazionali nel disco

Mantova Domenica a Chiari si è svolto il Trofeo 5 Comuni, primo meeting outdoor cui hanno partecipato ragazzi e cadetti dell’Atletica Rigoletto. Grandi soddisfazioni dal settore lanci: le atlete allenate da Nicola Bonfà hanno conquistato podi e nuovi primati personali. Menzione d’onore per la cadetta Sara Altomare, giunta 2ª nel lancio del disco con la misura di 23.42 e anche nel martello con 39.02 (nuovi PB). Nella disco cadette, Chiara Lulli è 4ª con 18.64; sesta Anna Xhimo (16.72) seguita da Marianna Redenti (15.42) e Aurora Benaglia (15 05). Nel lancio del disco allieve, Matilde Bosi si è piazzata 3ª con 33.65, misura che la qualifica per i campionati nazionali; 5ª Giulia Nasi (27.04) e 8ª Divine Tarana (25.50). Secondo gradino del podio nel lancio del martello assoluto per Elisa Cavicchioli (43.11), mentre tra le allieve ottimo 3° posto di Matilde Bosi che, alla prima esperienza in questa specialità, ha lanciato 38.78, Giulia Nasi è giunta 4ª con 37.09. Nel giavellotto allieve, 5° posto per Vittoria Negri con 23.78 .

Prima gara nei 100 metri per Vittoria Goldoni, terza in 13″09, mentre Carolina Casarini ha corso in 16″25. Personale nei 300 piani per Camilla Pitrelli, che ha vinto la batteria in 46″32; anche i cadetti Francesco Daniele e Leonardo Setti hanno vinto la propria batteria in 42″52 e 44″38. Negli 80, Lavinia Randon ha chiuso in 11″80, Agata Mecenero in 11″98 e Matilde Mozzarelli in 12″52.

Soddisfazioni anche nel settore salti dove le tripliste Elisa Malavasi ed Alice Diprima hanno ritoccato i personali rispettivamente a 10.29 e 9.70. Nell’alto, Emma Righi ha chiuso la sua prima gara al 5° posto con 1.46 e Vittoria Zampriolo ha eguagliato il personale a 1.35. Nel salto con l’asta, Marianna Redenti e Margherita Ruggiero hanno superato i 2.10 e Anna Xhimo i 2 metri.