Fiumi di Primavera torna in presenza il 22 marzo sul Lungolago Gonzaga

MANTOVA Una manifestazione che porta Mantova nel mondo e che, oltre alla giornata dedicata al tema, mira a una maggiore consapevolezza e impegno quotidiani in ogni cittadino: Fiumi di Primavera torna, in presenza e on line, il 22 marzo, come ieri annunciato durante la presentazione dell’evento dall’assessora comunale Serena Pedrazzoli, dal responsabile dell’ente promotore Labter Crea Sandro Sutti, dalla dirigente scolastica dell’Istituto Fermi Marianna Pavesi e dalla responsabile del laboratoria Aqa di Tea Eleonora Campanelli.

L’iniziativa nasce nel 1992 , per volere dell’Onu e per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua.

Fondamentale da ricordare quest’anno, data la siccità che sta coinvolgendo tutto il Paese.

E che rende ancora più urgenti comportamenti virtuosi da parte di tutti.

Tema 2023 sarà, infatti, “Accelerare il cambiamento”, inteso nome intensificazione delle azioni propositive di ciascuno.

L’appuntamento in presenza prevede come sempre la partecipazione di numerosi partner, ciascuno dei quali impegnato in una parte organizzativa dell’incontro. Che sarà rigorosamente plastic free.

Durante la giornata tanti gli istituti scolastici pronti a proporre disparate attività: dalle azioni in contrasto al cambiamento climatico, a quelle creative in merito alla sostenibilità, ai giochi educativi ambientali, fino alle escursioni e ai laboratori.

Che prevedono monitoraggi e approfondimenti, a partire dalle 9, sul Lungolago Gonzaga. Obiettivo comune: acqua pulita per tutti entro il 2030.

In arrivo dall’Istituto comprensivo di Goito 650 studenti, oltre 300 dai tre plessi di Ceresara, 130 da Viadana. In pratica: 93 classi, 1878 alunni, 241 docenti. Per 2119 iscritti. E per arrivare almeno alle consuete 3000 presenze.

Poi: 40 espositori, 49 postazioni, 51 attività.

La rassegna virtuale sarà possibile grazie The Globe Program.

E prevede interviste e interventi da parte di esperti da ogni parte del mondo.

La manifestazione è coordinata da Labter Crea, in collaborazione con The Globe Program, Istituto “Fermi”, Istituto statale istruzione superiore Bassa Friulana, Deakin University, Ifm, con il patrocinio di Comune di Mantova, Ministero dell’Ambiente e Regione Lombardia, il contributo di Aqa gruppo Tea e Mysound. (Ilperf)