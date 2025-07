Rugby serie A Elite – Viadana punta sulle ali: altro anno in giallonero per Ciardullo e Ciofani

Viadana Continuano in casa Rugby Viadana le conferme per la stagione 2025/26. Oggi il focus è su Fabrizio Ciardullo e Alessandro Ciofani, due giocatori che hanno portato energia, metri guadagnati e determinazione sulle corsie esterne nel corso dell’ultima annata. Ciardullo, ala veloce, reattiva e dotata di ottima tecnica, ha mostrato una crescita costante e una notevole affidabilità, diventando un punto di riferimento sia nelle fasi dinamiche che nei rientri difensivi. La sua capacità di interpretare il ruolo con intelligenza tattica ha spesso fatto la differenza nei momenti chiave delle partite. Alessandro Ciofani, invece, ha impressionato fin dai primi allenamenti per la sua attitudine al sacrificio e per la capacità di rompere le linee difensive avversarie grazie a una corsa potente e incisiva. Il suo spirito combattivo si è fatto notare anche in fase difensiva, dove ha saputo offrire solidità e grinta alla linea arretrata. pace di valorizzare le sue qualità. Ricordiamo che nella stagione 2020-21 ha segnato ben 15 mete che gli sono valse il premio di MVP. Due profili complementari che, con caratteristiche diverse, garantiscono ampiezza, imprevedibilità e profondità alla manovra offensiva giallonera. La loro conferma rappresenta un tassello fondamentale nel mantenimento di una rosa ambiziosa e competitiva. Il club sottolinea l’importanza di dare continuità a un progetto che valorizza le individualità e costruisce un’identità di squadra solida. Con Ciardullo e Ciofani, Viadana si assicura due pedine affidabili su cui puntare. Si guarda avanti con entusiasmo, forti di un gruppo che ha dimostrato carattere e voglia di crescere. Intanto la società è sempre forte su Hinckley Vaovasa, utility back di nascita neozelandese che gioca con la nazionale della Romania.