Tamburello serie D – Il Cereta chiude il torneo da imbattuto. Ora le finali nazionali assieme al Pozzolo

Mantova Si è concluso sabato con l’ennesimo successo del Cereta il girone mantovano del campionato nazionale di serie D. La straordinaria cavalcata dei ragazzi del presidente Luigi Bertagna si è conclusa con la vittoria per 2-0 (6-0, 6-0), nei confronti del Cavriana. Quattordici match e altrettante vittorie: un’impresa storica; adesso la festa, poi di nuovo sullo sferisterio per le finali nazionali. Nell’ultima giornata, il Pozzolo, che per lunghi tratti ha cercato d’impensierire il Cereta, si è imposto sulla Sordelliana 2-1. Due punti utili per conservare il posto d’onore e di conseguenza staccare il secondo pass per la fase nazionale. I ragazzi del presidente Sebastiano Guerreschi invece, con il punto conquistato, sono riusciti a mantenersi saldamente al terzo posto respingendo il tentativo a distanza del Virtus Guidizzolo. Il quintetto del presidente Claudio Bertasi ha battuto 2-0 un coriaceo Castiglione. Tutto facile per il Castellaro: 2-0 al Medole. La classifica finale: Cereta 42, Pozzolo 33, Sordelliana 25, Guidizzolo 23, Castellaro 18, Castiglione 15, Cavrianese 11, Medole 1. (bio)