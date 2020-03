Elezioni a Castel d’Ario: al momento le liste sono tre. Sindaco uscente, Lega e ex presidente Pro loco

CASTEL D’ARIO – Castel d’ArioTra i Comuni mantovani che nella prossima primavera andranno al voto c’è anche Castel d’Ario. Tuttavia la campagna elettorale stenta a vivacizzarsi, quasi che i candidati – al momento ancora tutti ufficiosi – siano impegnati a studiare le possibilità di movimento sulla scacchiera elettorale, ovviamente allo scopo di accaparrarsi le “pedine” in grado di catalizzare più preferenze sul territorio. Se dodici mesi fa il sindaco uscente Daniela Castro era ancora incerta se tentare o meno il bis, appare praticamente certo che si ripresenterà sempre alla guida di una civica, ma completamente rinnovata rispetto a quella con la quale nel 2015 vinse le elezioni comunali.

«Stiamo lavorando per costruire una lista con persone motivate che abbiano voglia di adoperarsi con serietà per la comunità. Oggigiorno amministrare un Comune non è cosa semplice, servono obiettivi comuni che vadano oltre i personalismi. Per questo il gruppo che si andrà a formare dovrà puntare sulla solidità e la coesione, elementi indispensabili per poter governare cinque anni». Sembra ormai assodato che sarà della partita anche l’ex presidente della Pro loco Giampaolo Turazza , che pur senza sbilanciarsi, ci ha comunque fornito dettagli che non lasciano spazio a dubbi sulla sua volontà di mettersi in gioco. «Se il progetto a cui stiamo lavorando da tempo andrà in porto, daremo vita ad una civica che sarà espressione di varie anime della società civile, mettendo al centro le persone». Quindi l’ammissione che del progetto farà parte anche l’ex sindaco Sandro Correzzola (l’interessato, da noi contattato, ha confermato la propria partecipazione, ndr). «Posso solo dire – svela Turazza – che sarà uno dei nostri pilastri portanti». Sarà sicuramente in campo la compagine della Lega, già al lavoro da settimane per imbastire uno schieramento allargato all’intero centrodestra. «Così come negli altri Comuni chiamati alle urne – fa sapere il segretario provinciale Antonio Carra – anche a Castel d’Ario ci presenteremo con una lista aperta alle varie anime che compongono la coalizione. I nostri consiglieri uscenti, Pierluigi Fregna ed Eros Giuliani , hanno già avviato contatti con realtà territoriali e imprenditoriali per costituire una lista che sia vicino ai cittadini, alle associazioni, ai commercianti e alle attività produttive».

Matteo Vincenzi