Calcio Serie C – Mantova, Piccoli rassicura: “Salviamoci e apriamo un ciclo”. E col Renate ingresso gratis

ZANICA (Bg) Gradita sorpresa ieri a fine gara nella sala stampa dell’Albinoleffe Stadium: Filippo Piccoli. Il presidente biancorosso, accompagnato dai figli, anche in questa trasferta si è goduto la vittoria del Mantova nello scontro diretto contro la formazione orobica, al fianco del vice Gianluca Garzon. Grande euforia da parte del numero uno di viale Te che già pensa alla prossima tappa. Sabato di Pasqua, gara al “Martelli” con il Renate: «Abbiamo vinto – spiega Piccoli – ma l’obiettivo non è stato ancora raggiunto. Ora abbiamo bisogno della città e dei tifosi. Ci sono i presupposti per ottenere l’obiettivo. Chiedo ai tifosi di starci vicino e ho deciso che sabato, in occasione della gara con il Renate, i tifosi entreranno gratis. Agli abbonati un vaucher spendibile negli store. Voglio vedere lo stadio pieno». Poi la partita: «Già con la Juve avevo visto dei segnali positivi che oggi (ieri, ndr) si sono confermati nonostante l’emergenza perenne. È venuto fuori il carattere e il gioco di squadra». Le parole del presidente dopo il ko con l’Arzignano hanno toccato le corde giuste: «Sì, dopo quella gara ho visto una squadra che lotta. I problemi ci sono, ma vedo che c’è voglia di sacrificarsi e in questo modo si evitano i play out». Ancora nessun confronto con la squadra dopo la vittoria: «Nulla. Sono venuto ieri sera con i miei figli e siamo rimasti in ritiro con loro». Vittoria scaccia crisi? «In questo periodo – prosegue Piccoli – abbiamo avuto un problema principalmente di testa e spero che questo sia stato risolto. Ora la vera sfida sarà a Vercelli, altro scontro diretto». Il finale è dedicato ai tifosi e al futuro suo e del club, che lo stesso Piccoli aveva incontrato in settimana a una cena del Ccmc: «Sono stati eccezionali. Li capisco. Arrivano da anni difficili, ma bisogna guardare avanti. Sono convinto che se ci salviamo si aprirà un ciclo importante. E, in caso di mancata salvezza, Piccoli resta. Io sono solo all’inizio di questo progetto e non ho alcun dubbio sul futuro».