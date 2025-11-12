Rugby Serie C – Alessandro Pilati, cuore biancorosso: “Voglio dare sempre di più per il Mantova”

Mantova Grande entusiasmo in casa Mantova Rugby dopo il travolgente 77-0 rifilato al Garda nel derby giocato al Parco del Mincio. Una prova convincente, che conferma la crescita del gruppo e il lavoro svolto da coach Enrico Corso in queste prime settimane di stagione. Tra i protagonisti, il giovane Alessandro Pilati, classe 2005, talento cresciuto nel vivaio biancorosso e ormai presenza fissa in prima squadra. «Dopo la sconfitta all’ultimo minuto con Brixia volevamo reagire e non lasciare nulla agli avversari. È stata una bellissima partita, il pubblico ci ha spinto per tutti gli ottanta minuti» ha raccontato a fine gara. Pilati indossa i colori del Mantova da tredici anni e ne sente fortemente il peso: «Sono cresciuto in questo ambiente, per me questa maglia significa tanto. Voglio continuare a migliorare e a dare il massimo per la squadra». Il trequarti mantovano è anche allenatore delle formazioni Under 10 e 12: «È una grande responsabilità ma anche una soddisfazione enorme. Mi piace trasmettere ai ragazzi la passione che mi è stata insegnata: il gruppo è fantastico e tra i coach c’è grande collaborazione». Ora spazio alla pausa, utile per ricaricare le energie e prepararsi alla ripresa: «Non dobbiamo abbassare la guardia – ha concluso – tutte le squadre puntano al girone di Serie B, serviranno la stessa concentrazione e la stessa determinazione viste col Garda». I biancorossi torneranno in campo domenica 30 novembre a Seregno, con l’obiettivo di dare continuità al percorso di crescita e mantenere alto l’entusiasmo.