CASALMORO Il Giudice Sportivo ha ribaltato l’esito del match tra Franciacorta e Micro-B del Chiese, valido per il campionato di Serie C e disputatosi domenica scorsa. Sul campo era finita 18-14 per i bresciani, ma il Giudice ha assegnato la vittoria a tavolino (0-20) per il Micro-B. Il motivo risiede nell’inserimento, nella lista del Franciacorta, di un atleta appartenente alla lista di Serie B ( Stefano De Vivo). Al Franciacorta, inoltre, 4 punti di penalizzazione e una sanzione di 100 euro.