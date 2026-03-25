Rugby Serie C – Mantova ancora a secco. Corso: “Troppa discontinuità”

MANTOVA Nella sesta giornata del Girone Promozione di Serie C è arrivata un’altra sconfitta esterna per il Mantova Rugby, battuto dall’Oltremella per 29-15. I biancorossi si presentavano con l’obiettivo di dare continuità ai segnali di crescita delle ultime settimane, ma ancora una volta non sono riusciti a tradurre in gara quanto costruito in allenamento, pagando la maggiore concretezza degli avversari. Nel post partita, coach Enrico Corso ha commentato con franchezza: «La partita ha avuto alti e bassi. Abbiamo perso, ma a tratti si sono viste cose positive. Quando i ragazzi fanno quello che proviamo in allenamento, il gioco funziona e si vede: riusciamo ad avanzare e a fare bene». «Il problema è che lo facciamo per troppo poco tempo. Domenica siamo riusciti a mettere in pratica quello che prepariamo, ma solo per una decina di minuti, troppo poco. Per il resto abbiamo fatto fatica, soprattutto perché perdiamo concentrazione: pensiamo troppo a quello che succede intorno e non restiamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. È un aspetto su cui dobbiamo crescere e su cui lavoreremo». Le parole di Corso mettono in luce il nodo principale di questa fase: trasformare il lavoro settimanale in continuità di prestazione. Nonostante la sconfitta, ci sono stati segnali incoraggianti, con MVP Jean Besombes e Matteo Pippa protagonisti di una prova di sostanza e presenza. Il Mantova resta ancora a secco di vittorie nel Girone Promozione, ma il percorso di crescita prosegue. Serve maggiore lucidità e continuità, elementi indispensabili per competere con regolarità. Il prossimo impegno sarà domenica 12 aprile (alle 15.30) sul campo del Rugby Casalmaggiore a Casalbellotto, occasione per cercare di concretizzare quanto provato in allenamento e raccogliere finalmente i primi punti.