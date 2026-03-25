‘Museoterapia – L’arte che cura’: a Palazzo Te laboratori per il benessere delle pazienti oncologiche

MANTOVA – Dopo tre edizioni rivolte ai pazienti dializzati, torna a Mantova il progetto ‘Museoterapia – L’arTE che cura’, frutto della collaborazione tra Asst Mantova e Fondazione Palazzo Te, dedicato quest’anno a pazienti oncologiche in follow-up post intervento al seno. Nei mesi di aprile e maggio si svolgeranno quattro laboratori con circa 50 partecipanti, tra visite guidate all’installazione filmica di Isaac Julien e alcune stanze di Palazzo Te, attività espressive e momenti di condivisione, con l’obiettivo di abbattere lo stigma della malattia e vivere il museo come luogo inclusivo. L’iniziativa prosegue un percorso iniziato nel 2023 con pazienti dializzati, accompagnato da uno studio clinico che valuta l’impatto dell’arte sul benessere, sulla socialità e sul grado di astenia, una condizione di stanchezza fisica e mentale comune nei pazienti sottoposti a dialisi.