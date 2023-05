Rugby serie C – Mantova, gran finale a Codogno contro Pavia

Mantova E’ l’atto conclusivo della stagione, la partita più attesa di tutto il campionato: oggi alle 15.30, sul campo neutro di Codogno, Rugby Mantova e Cus Pavia si affrontano nella finale di Conference di Serie C. Le due teste di serie dei raggruppamenti regionali si sfidano in una gara secca che promette tante emozioni.

Nonostante la cancellazione dell’ultima partita del campionato contro il Treviglio dovuta alla rinuncia degli avversari, il Mantova ha tenuto alta l’intensità negli allenamenti delle ultime settimane. I biancorossi hanno chiuso il proprio girone da imbattuti con 13 vittorie in altrettanti incontri e cercheranno di confermare il successo ottenuto nel 2022 nel girone con Desenzano, Valcuvia, Verbania, Crema, Casalmaggiore, Lainate, San Donato e Milano Classic XV. Il Cus Pavia ha terminato al primo posto il girone 1 raccogliendo 11 vittorie, un pareggio e una sconfitta e chiudendo il campionato con un successo per 35-28 in trasferta contro Velate. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 6 novembre nella prima fase della stagione: il Mantova si è imposto per 24 a 17.

«La squadra è concentrata e focalizzata per questa partita molto importante – afferma coach Stefano Giop -. C’è la giusta tensione, affronteremo un avversario che abbiamo già battuto in passato, ma qui si parla di una finale in campo neutro e ci aspettiamo tutt’altra atmosfera. Le nostre potenzialità sono elevate, dobbiamo essere bravi ad esprimerle sul campo riducendo al minimo le sbavature. Il Cus Pavia è tra le squadre più forti della serie C lombarda, saranno 80 minuti davvero intensi ed equilibrati».

«In queste settimane di riposo dal campionato – aggiunge il capitano Giovanni Pachera – abbiamo lavorato molto bene su diversi aspetti tecnici. In particolare, ci siamo concentrati sulle situazioni di gioco rotto, che crediamo sia la chiave per esaltare al massimo le nostre qualità, non solo in questa partita, ma anche nel futuro. Abbiamo un gruppo giovane e pochi di noi hanno avuto la possibilità di giocare una gara così importante. Nonostante questo, vedo nei ragazzi una forte determinazione e un’ottima consapevolezza dei propri mezzi. Penso che contro il Cus Pavia saranno fondamentali la fiducia nel piano di gioco e una buona gestione delle emozioni».