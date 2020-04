Truffa della casa-vacanza: 39enne denunciato

MANTOVA Non solo non avrebbe potuto andarci a passare le festività pasquali per il decreto del governo per il contenimento del coronavirus, ma se anche fosse stato possibile andare non avrebbe trovato l’appartamento che aveva affittato perché non esisteva. Ci ha rimesso 200 euro di caparra per un appartamento a Sestri Levante una 21enne mantovana che aveva sporto querela a suo tempo dai carabinieri. Questi sono riusciti a risalire all’autore dell’annuncio truffaldino e lo hanno denunciato: si tratta di un 39enne campano con numerosi precedenti penali specifici. L’uomo, che è stato identificato tramite una complessa e articolata indagine condotta dai militari dell’Arma, aveva pubblicato un annuncio su un sito internet in cui affittava un appartamento nella nota località della riviera ligure a un prezzo decisamente vantaggioso. Peccato però che quell’appartamento a Sestri Levante non ci fosse proprio, così come non ci sarebbe mai stato in vita sua il 39enne campano che lo affittava intascando 200 e passa euro di caparra a tutti colo che lo contattavano tramite annuncio, compresa la 21enne mantovana, che se da un lato ha avuto modo di sapere l’identità di chi l’ha truffata molto difficilmente rivedrà i suoi 200 versati per la caparra.