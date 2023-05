Tamburello serie A m – E’ derby day: Castellaro-Cavrianese e Guidizzolo-Solferino match clou. Cereta sconfitto nell’anticipo di B

Mantova Decima giornata in Serie A con due scontri al vertice: i derby mantovani Castellaro-Cavrianese e Guidizzolo-Solferino, decisivi per la qualificazione diretta in Coppa Italia, ma anche per verificare i valori in campo in ottica scudetto.

Il Castellaro si presenta all’appuntamento a punteggio pieno: il successo sul Castiglione gli ha consentito di allungare rispetto alle inseguitrici. Ottimo il cammino anche della Cavrianese, squadra profondamente rinnovata, sconfitta di misura una settimana fa contro il Guidizzolo, che dovrà quindi ottenere un risultato positivo per non vedere allontanare in graduatoria gli avversari. Pronostico aperto anche in Guidizzolo-Solferino: i primi, dopo il ko casalingo contro il Castellaro, si sono prontamente ripresi con una serie di vittorie e l’ultima di misura, ma convincente, nello scontro con la Cavrianese li ha rilanciati nella lotta per le prime posizioni; identico il percorso del Solferino, che dopo le due sconfitte di misura rimediate contro Arcene e Cavrianese, ha fatto bottino pieno con compagini alla portata e avrà l’occasione in queste ultime due gare, contro Guidizzolo e Castellaro, di conoscere il suo vero valore e di conseguenza i propri obiettivi. Il terzo derby di giornata è Ceresara-Castiglione, appaiate a quota nove punti, decisivo per il sesto posto che vale il preliminare di Coppa Italia.

Serie B – Disco rosso per il Cereta, sconfitto in casa, 0-2 (2-6, 5-6), dal Valgatara nell’anticipo del 10° turno. Il Malavicina cerca oggi la prima vitto- ria stagionale contro il Tuenno.