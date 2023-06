Canoa – La Lega Navale in grande spolvero

VIGARANO PIEVE (Fe) Ieri la sezione di Mantova della Lega Navale Italiana ha partecipato all’Oasi di Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara, alla gara regionale sui 200 metri. Nel K2 5.20 Allieve B da registrare il successo di Najiri Quagliarella e Vittoria Zanazzi. K1 4.20 Allievi B, quarti Giulio Nuvoloni e Alessandro Bonesi e nono Marco Bossolini. Nel femminile argento per Zanazzi e bronzo per Quagliarella. Nella staffetta Bossolini, Nuvoloni e Bonesi si sono piazzati secondi. Gabriele Calzolari ha chiuso 8º in batteria nel K1 Ragazzi e 9º in batteria nel K1 Junior. Alessandro Millia argento e Shalva Tabatadze bronzo nel K1 Senior e insieme hanno vinto il K2. Ingrid Agostelli si è piazzata terza nel K1 femminile, mentre Linda Florio settima. Insieme nel K2 si sono messe al collo l’argento. Poi oro per Florio nel C1 Senior e per Agostelli nel K1 Master A. Chiudiamo con la nona piazza di Cristian Bertolini e la settima di Tommaso Palazzo nel K1 Cadetto B.