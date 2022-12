Rugby Top 10 – Arletti: “Viadana esce a testa alta dal match col Padova”

Viadana Ci possono essere sconfitte che assomigliano dei successi. Questo è quanto accaduto allo Zaffanella. «Sul campo abbiamo perso. ma è come se avessimo vinto – afferma il presidente del Viadana Giulio Arletti – Contro il Padova la squadra mi è piaciuta, ha giocato a rugby, ha lottato e messo in difficoltà i campioni d’Italia. E’ stata anche in vantaggio per 29-23, e nel finale una volta sotto con Ferrarini ha avuto la possibilità di superare il Petrarca, ma il suo calcio non ha avuto l’effetto sperato. Comunque sono soddisfatto e faccio i complimenti alla squadra. Gran bella partita di tutti i ragazzi. Per me è come se avessimo vinto. Prestazione impeccabile: in questo modo la squadra prende coraggio e crede maggiormente nelle proprie possibilità. Bisogna continuare su questa strada. I ragazzi sono usciti a testa alta a fine partita e hanno dato tutto. Stona e li punisce solo il risultato del campo».