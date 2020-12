ASOLA – Il “Centro famiglie Alto Mantovano” propone una serie di iniziative in modalità streaming rivolte alle famiglie residenti nei Comuni dei distretti di Guidizzolo e Asola. In particolare le attività proposte riguardano informazione e orientamento, consulenza psico-pedagogica e home visiting. La pedagogista, dott.ssa Maria Pia Benatti terrà oggi dalle 16.30 alle 18,30 la conferenza online dal titolo “Un recente arrivo in famiglia”, per aiutare noi stessi e il bambino ad un nuovo equilibrio e per affrontare il cambiamento. Il successivo incontro si terrà martedì 22 dicembre alle 16.30 e avrà per tema “Emozioni nei tempi dell’isolamento”, i segnali dell’affaticamento dei bambini e le risposte degli adulti attraverso il gioco. Tutte le attività si svolgono sulla piattaforma Zoom e gli iscritti riceveranno via mail o via whatsapp il link con il quale accedere. Le iscrizioni sono da effettuare all’indirizzo email: centrofamigliealtomantovano@csa-coop.it oppure tramite Whatsapp al numero 345-9190483. Il progetto è finanziato con il contributo di Regione Lombardia ed è ealizzato in collaborazione con i Consultori Familiari e con i Distretti Socio Sanitari di Asola e Guidizzolo.