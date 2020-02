Calcio Serie D – Verso Franciacorta-Mantova: biancorossi tra dubbi e allenamenti blindati

MANTOVA È una vigilia zeppa di dubbi, quella che sta vivendo il Mantova in vista della trasferta in Franciacorta. O forse no, visto che l’allenamento di ieri pomeriggio si è svolto a porte chiuse e non è dato sapere cosa frulla nella testa di Garzon e Cuffa circa l’undici da opporre allo Sporting. A tal proposito, può sembrare eccessivo (e in parte lo è) ricorrere alle porte chiuse per preparare una partita contro un avversario distante 23 punti in classifica. Ma evidentemente in viale Te non vogliono dare il minimo punto di riferimento ai bresciani, considerati pur sempre una delle squadre meglio attrezzate del lotto. Va anche detto che siamo in una fase cruciale del campionato ed ogni partita può rappresentare un match point per chiudere i giochi promozione. Da qui la decisione di lasciare i curiosi fuori dal Martelli, per studiare nella massima tranquillità mosse e contromosse da adottare in Franciacorta.

Dunque, nell’impossibilità di spiare quanto provato da Garzon e Cuffa, ci affidiamo alle poche notizie che filtrano da viale Te. Sicuri assenti saranno due difensori centrali: lo squalificato Venturini e l’infortunato Dellafiore. Il che automaticamente spiana la strada a Carminati e Aldrovandi: quest’ultimo, mai in campo nelle ultime tre partite, non parte titolare dalla gara di Breno del 22 dicembre. Semaforo verde per Giorgi che, come previsto, ha preso parte all’intera seduta ed è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo: anche per lui si tratta di un grande rientro, dopo un mese di stop. Tra i graditi ritorni va segnalato pure quello di Valentini, dopo quasi due mesi. Resta invece in dubbio Scotto, toccato duro nell’allenamento di mercoledì: le sue condizioni vengono monitorate giorno per giorno e solo all’ultimo verrà presa una decisione sul suo impiego. Per eventualmente sostituirlo si candidano Anastasia e Finocchio, con il primo che sembra leggermente favorito (sarebbe il suo debutto dall’inizio con la maglia biancorossa). Anche Pavan è a rischio: si vedrà dopo la rifinitura odierna.

Ricapitolando. Ammesso e non concesso che il Mantova scenda in campo con il solito 4-3-3, la formazione dovrebbe essere la seguente: Athanasiou tra i pali (sempre comunque in ballottaggio con Adorni); in difesa Galazzini o Serbouti a destra, Lisi a sinistra, e i già citati Carminati e Aldrovandi in mezzo; a centrocampo Minincleri, Mazzotti e Giorgi (poche chance per D’Iglio); in attacco Guccione, Altinier e uno tra Scotto, Anastasia e Finocchio.

Come detto, la rifinitura di oggi pomeriggio sul Centrale Te, con giostre in sottofondo, dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi, anche se è probabile si risolva in una rapida sgambata senza troppe indicazioni (altrimenti come giustificare l’allenamento a porte chiuse di ieri?). Domani, allo stadio Comunale di Adro, fischio d’inizio alle ore 14.30. Ricordiamo che, dopo il Franciacorta, il Mantova è atteso da due partite casalinghe consecutive, contro Fanfulla e Crema.