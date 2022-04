Rugby Top 10 – Casado Sandri: “Viadana, ripartiremo più forti”

Viadana Il Viadana chiude venerdì sera al Battaglini di Rovigo (ore 19) i suoi impegni nella stagione regolare. Di recente i veneti hanno vinto 29-7 allo Zaffanella il recupero della nona di andata. Quattro gli ex gialloneri: Andreoli, Brandolini, Ciofani e Cosi, mentre Modena del Viadana è l’ex del Rovigo. Secondo gli addetti ai lavori i rossoblù sarebbero interessati al terza linea Lautaro Casado Sandri… «Non c’è nulla di vero – afferma l’argentino – Molte società cominciano a programmare la prossima stagione. Al momento sono un giocatore del Viadana: stiamo preparando l’ultima gara col Rovigo e cercheremo di far bene, ma sappiamo che è dura. Il quindici di Coetzee davanti al suo pubblico si carica molto e di recente ha battuto Padova e Calvisano: ci affronterà per trarre quella giusta carica per gli imminenti play off. Per noi è l’ultima partita della stagione, le aspettative erano ben altre. Dopo il quinto posto della scorso anno, eravamo partiti con l’intento di lottare per i play off, ma non è andata bene. Più di una gara non è andata come nei programmi. Dobbiamo fare un’attenta autocritica. Analizzare la stagione e ripartire più forti e maggiormente convinti per la prossima».

Replica il gm Ulises Gamboa: «A Rovigo non potremo presentarci col miglior schieramento. Faremo affidamento quindi sui giocatori al momento disponibili. Abbiamo qualche infortunio di troppo: anche il pilone Matias Galliano si è infortunato, ma onoreremo al meglio la gara coi campioni d’Italia. Per quanto concerne il nuovo tecnico Bernardo Urdaneta, avevamo pensato di farlo arrivare a Viadana nel mese di Maggio. Invece è trattenuto da impegni in Argentina e se tutto va bene arriverà a fine giugno; comunque avrà un scambio di idee co German Fernandez che a Rovigo conclude la sua esperienza in panchina col Viadana. Per quanto riguarda il mercato e le conferme, ci sono atleti che vorrebbero ritornare in giallonero. Io li riprenderei volentieri, ma bisogna vedere se è d’accordo Urdaneta». Intanto oggi il tallonatore Giampietro Ribaldi sarà ufficialmente presentato come nuovo acquisto delle Zebre per la prossima stagione nello United Rugby Championship.

Sei Nazioni f – Michela Merlo (Colorno) è stata convocata per il raduno azzurro, in vista del secondo incontro domestico del Sei Nazioni, in programma sabato a Parma contro la Scozia .