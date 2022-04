Ciclismo – Mai e Beatrice Costa (Mincio Chiese) sugli scudi a Negrar

Negrar (Vr) I baby mantovani danno spettacolo anche sulle strade fuori provincia. Ieri mattina, in occasione del prestigioso “Recioto Sprint”, che si è svolto a Negrar, in provincia di Verona, hanno dato un saggio delle loro potenzialità nella specialità dei primi sprint. In questa occasione si sono distinti in particolare i giovanissimi del Mincio Chiese – il club ha poi chiuso con merito al primo posto la classifica a punti – del Ciclo Club 77 e Giulia Affini del Nuvolera. Andando con ordine, i portacolori del team gialloblu hanno conquistato il successo con Leonardo Mai nella G3 e Beatrice Costa nella G5; in più Nicolae Roman si è piazzato al 2° posto nella G4 e infine Gabriele Decò ha conquistato il 4° posto nella G5.

Per quel che concerne i ragazzi e le ragazze del presidente Claudio Cervi sul podio sono saliti: Adua Ghidini, nella categoria G6, e Viola Mazzola nella G3, conquistando il secondo posto.

Terzo si è poi piazzato Sirio Ghidini nella G2 e quarto ha concluso la sua prestazione Giovanni Busca nella G5.

Infine sul podio, sfiorando l’alloro, è salita anche Giulia Affini del Nuvolera che ha conquistato un brillante secondo posto.

Chiusa la parentesi pasquale, ora i baby torneranno a gareggiare nel Mantovano nel weekend. E per la precisione a Ostiglia dove sabato si disputerà, per gli appassionati delle ruote grasse, il 3° Trofeo Mtb Ostiglia Memorial Guernieri.

L’appuntamento, allestito nel giardino comunale e con il via che verrà dato alle ore 16, sarà coordinato dai dirigenti dello Sporteven.

Paolo Biondo