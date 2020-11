Rugby Top 10 – Impresa del Viadana: battuta Calvisano

VIADANA Colpaccio del Viadana nel derby lombardo. I gialloneri di Fernandez conquistano, nel debutto allo Zaffanella, la vittoria contro la corazzata Calvisano per 31-24. Dopo una partenza in salita, e in svantaggio 0-10, la rimonta entusiasmante e la vittoria con bonus che ammutolisce i bresciani.

RUGBY VIADANA-KAWASAKI CALVISANO 31-24

MARCATORI P.t.: 5’ cp Hugo (0-3), 19’ m Bronzini tr Hugo (0-10), 29’ cp Ceballos (03-10), 38’ m Ceballos tr Ceballos (10-10). S.t.: 43’ m Zaridze tr Ceballos (17-10), 47’ m Ribaldi tr Ceballos (24-10), 58’ m Vunisa tr Hugo (24-17), 68’ m Ribaldi tr Ceballos (31-17), 74’ m De Santis tr Hugo (31-24)

RUGBY VIADANA Zaridze (66’ Ferrarini); Bientinesi; Ceballos; Quintieri; Panizzi (72’ C. Paternieri); Apperley; Jelic (66’ Gregorio); Casado Sandri; Cosi; And. Denti (63’ Wagenpfeil); Caila; Schinchirimini (74’ Mannucci); Novindi (55’ Sassi); Ribaldi (69’ Silvestri); Ant. Denti (62’ Schiavon).

All.: Fernandez.

KAWASAKI CALVISANO Van Zyl (24’ Ragusi); Bronzini; De Santis; Mazza; Susio; Hugo; Albanese (44’ Semenzato); Vunisa; Casolari; Maurizi (47’ Koffi); Zambonin; Van Vuren (67’ Zanetti); D’Amico (55’ Leso); Luccardi; Barducci (57’ Michelini). All.: Guidi.

ARBITRO Schipani (Benevento). Assistenti: Rizzo (Ferrara) e Pellegrino (Reggio Emilia). Quarto Uomo: Vidackovic (Milano).

NOTE Giornata fredda e nebbiosa, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse. Primo tempo: 10-10. Cartellini: al 15’ giallo a Denti (Rugby Viadana), al 61’ giallo a Panizzi (Rugby Viadana). Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana) 5/5; Hugo (Calvisano) 4/5. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 5; Calvisano 1. Player of the match: Giampietro Ribaldi (Rugby Viadana).