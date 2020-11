Assegnati i lavori al municipio Intervento da 4 milioni di euro Cantiere al via a inizio del 2021

OSTIGLIA – Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla Bottoli Costruzioni, da Resin Proget e da Siel Impianti a occuparsi della riqualificazione del municipio di Ostiglia: un intervento da 4 milioni di euro che prenderà il via, salvo intoppi, all’inizio del prossimo anno.

Sono state quindici in tutto le ditte che hanno partecipato al bando europeo per la riqualificazione del municipio, chiuso per i danni del sisma dal maggio 2012. L’assegnazione definitiva è avvenuta, da parte di Infrastrutture Lombarde, alle ditte Bottoli Costruzioni, Resin Proget e Siel Impianti. Verificata la comprova dei requisiti dopo l’aggiudicazione della gara (con un ribasso d’asta del 9,5 %), è stato affidato il lavoro in via definitiva. Da oggi dovranno decorrere 35 giorni di “stand still” prima della stipula del contratto tra la ditta e il Comune di Ostiglia. Ad inizio 2021 si potrà aprire il cantiere. Direttore dei lavori è l’architetto Giorgio Gabrieli , progettista insieme agli ingegneri Claudio Modena e Paolo Lotti.

Alla responsabile area infrastrutture civili, patrimoniali e ambientali di Infrastrutture Lombarde, Chiara Datta è stata affidata la procedura della gara d’appalto unico con il Comune di Poggio Rusco, Stefano Alvarado è responsabile unico del procedimento. Il costo complessivo del recupero dell’edificio di Palazzo Bonazzi, nei due lotti mancanti (il 1° lotto risulta completato, per 1 milione di euro), è stato stimato in 4 milioni 310 mila euro, di cui totale lavori a base gara sono 3 milioni 204 mila euro. I lavori di ristrutturazione interesseranno l’ala destra del Palazzo, con il Museo della Farmacopea e gli spazi un tempo adibiti all’Ufficio di Collocamento, oltre che sede di associazioni locali, l’ala sinistra, con la gran parte degli uffici comunali, oggi ancora provvisoriamente collocati a Palazzo Foglia.

«Siano soddisfatti – hanno commentato il sindaco, Valerio Primavori, e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Omero Vinciguerra – finalmente potranno partire i lavori per il completamento della riqualificazione di Palazzo Bonazzi, sede storica del municipio, dove troveranno collocazione gli uffici comunali trasferiti dal 2012 a Palazzo Foglia. Ci auguriamo che il ripristino avvenga in tempi certi, da oggi vediamo la luce in fondo al tunnel». (nico)