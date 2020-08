Mantova: musei civici e Teatro Bibiena aperti per Ferragosto

MANTOVA Palazzo Te e il Museo della Città di Palazzo San Sebastiano saranno regolarmente aperti al pubblico sia per Ferragosto che domenica 16 agosto. I due Musei civici manterranno il consueto orario continuato di visita: dalle 9 alle 19.30 (le biglietterie chiudono un’ora prima, ovvero alle 18.30). E’ visitabile al Te la mostra Giulio Romano Experience. Anche il Tempio di San Sebastiano rimarrà regolarmente aperto al pubblico. Il biglietto per i Musei civici è unico ed è fortemente consigliata la prenotazione delle visite dato che, per misure di sicurezza, gli ingressi sono scaglionati e contingentati. Inoltre, le visite saranno accompagnate dal personale museale per garantire il rispetto delle misure idonee per tutelare la salute dei visitatori e del personale stesso.

Si ricorda che per i residenti nel comune e nella provincia di Mantova è possibile acquistare la “Supercard Cultura” al costo di 6 euro (3 euro per gli studenti) che permette di accedere ai Musei civici, e anche al Museo di Palazzo D’Arco, ogni volta che lo si desidera fino alla fine di dicembre.

Il Teatro Bibiena di via Accademia sarà aperto per Ferragosto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (la biglietteria chiude alle 17.30).