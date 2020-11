Il concorso “Bassi” non si ferma, entro il 20 i nomi dei finalisti

CASTELLUCCHIO – La dodicesima edizione del concorso canoro in omaggio di “Silvio Bassi” solitamente proposto nel periodo invernale a Castellucchio si farà, non quest’anno, causa pandemia, ma sicuramente nel 2021.

Gli organizzatori, vale a dire i dirigenti della Pro Loco che si avvalgono della collaborazione del Comune, di Db Sound & Musici e Mmi Mantova, sono al lavoro, infatti, per far sì che questa manifestazione prosegua il proprio cammino e si vada a radicare maggiormente tra i castellucchiesi.

Il concorso, vale la pena ricordarlo, grazie alla qualità delle proposte artistiche giunte alla commissione giudicatrice è divenuto ormai un appuntamento classico per gli appassionati del pentagramma e soprattutto un momento di socializzazione che coinvolge tutte le generazioni.

L’edizione in lavorazione si presenterà con spazi di partecipazione non a caso gli organizzatori hanno previsto ben quattro sezioni e in più il termine ultimo per le adesioni è stato posto nella giornata del 6 dicembre prossimo.

Nella giornata, invece, del 20 dicembre saranno annunciati i nomi di coloro che hanno superato le selezioni e potranno dimostrare i propri talenti per conquistare il prestigioso riconoscimento.