Automobilismo – Matteo Cressoni sfiora il podio a Barcellona

Barcellona Quarto posto a pochi millesimi dal podio per Matteo Cressoni al termine della 4h Barcellona, opening round dell’European Le Mans Series 2024. L’italiano regala emozioni in Catalogna, una prestazione notevole dopo una bellissima rimonta nel cuore della competizione all’interno della valida classe LMGT3. La Porsche di Proton Competition si è dovuta inchinare solamente negli ultimi decisivi secondi alla concorrenza, Julien Andlauer ha fatto di tutto dopo aver ereditato il volante dell’auto numero 60 dal Cressoni. Sono stati ben 57 i passaggi siglati da parte forte mantovano, una prestazione determinante per la conquista di una preziosissima Top5. L’ex campione del prestigioso campionato ACO ha affermato prima del rientro a casa: «La gara è stata super! Arrivare al quarto posto non era scontato, e siamo stati perfetti per tutta la prova. Da ottavo sono risalito fino alla quarta piazza, Andlauer ha poi concluso egregiamente il lavoro. La vettura era favolosa, tutti hanno svolto un lavoro eccellente». Il fitto calendario di Cressoni prevede settimana prossima l’attesissima 6h di Imola, secondo round del FIA World Endurance Championship. Per quanto riguarda l’European Le Mans Series, invece, dopo Barcellona l’appuntamento è per il primo weekend di maggio con la 4h Le Castellet.