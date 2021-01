Castel Goffredo, successo per la conferenza in streaming dal Mast dedicata al Museo d’Arte Orientale di Coccaglio

CASTEL GOFFREDO Nell’ambito della rassegna in streaming “Un Tè al Museo”, il direttore del Museo d’Arte Orientale di Coccaglio (Bs) Paolo Linetti, ha tenuto un’interessante e apprezzata conferenza sulla Collezione Mazzocchi. Nel corso della conferenza online si è parlato della figura di Pompeo Mazzocchi e dei suoi avventurosi viaggi che l’hanno portato, nella seconda metà dell’Ottocento, alla scoperta del mondo e, in particolar modo, del mondo Orientale. Attraverso i suoi ricordi e gli oggetti che ha portato dai suoi viaggi, ha fatto così respirare ai partecipanti il fascino della cultura e dell’arte orientale. Il Mast Museo della Città di via Botturi nr.3 a Castel Goffredo, aveva preparato un ricco programma di corsi che avrebbero dovuto svolgersi in presenza. Ogni mese erano previsti quattro appuntamenti. Al momento si è realizzato solo l’evento di ottobre, mentre gli altri corsi sono al momento sospesi o spostati in streaming. Per accedere allo streaming è facile: per chi è iscritto alla mailinglist del museo, nella mail c’è un rimando alla piattaforma online. Altrimenti, basta collegarsi da smartphone, tablet o pc al sito del museo all’indirizzo www.mastcastelgoffredo.it/eventi o alla pagina facebook, dove si trovano tutte le indicazioni necessarie per l’accesso.

Paolo Zordan