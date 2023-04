La grande musica torna a Buscoldo

BUSCOLDO La grande musica torna protagonista al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Buscoldo: questo pomeriggio va in scena “Turandot”, ultima opera di Giacomo Puccini, rimasta incompiuta a causa della scomparsa dell’artista toscano. L’appuntamento è per le ore 17.

Tutto pronto al Verdi di Buscoldo per un altro pomeriggio all’insegna della musica lirica che vedrà andare in scena uno dei lavori più amati ed apprezzati di sempre firmati dal grande compositore Giacomo Puccini. Opera che, per volontà della direzione artistica del teatro, sarà oggi presentata al numeroso pubblico in sala nella versione originale, quindi incompiuta, dopo le battute che segnano la morte di Liù.

A dare vita e volto alla coinvolgente storia di Turandot saranno ancora una volta artisti di grande talento: protagonista assoluta sarà il soprano Serena Daolio, impegnata nel ruolo della gelida principessa Turandot; accanto a lei il tenore Vitaly Kavalkiuc nei panni di Calaf; il soprano Elena Rogova nel ruolo di Liù; Massimiliano Catelani nei panni di Timur e Imanol Laura nella parte dell’Imperatore Altoum; il Mandarino sarà, invece, interpretato da Giacomo Cento.

Ad accompagnare i cantanti sarà come sempre l’Orchestra del “Verdi” diretta dal Maestro concertatore, e direttore artistico del teatro, Daniele Anselmi.

Lo spettacolo, come detto, andrà in scena alle ore 17. Ancora disponibili i biglietti: per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare la segreteria del teatro al numero 0376/410008.

Il prossimo appuntamento con la musica del Teatro Verdi è per domenica 14 maggio, alle ore 17, con il concerto dei finalisti del 37esimo Concorso Internazionale di Canto Lirico “Ismaele Voltolini”.