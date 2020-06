La tosatura delle pecore al Parco Sigurtà

VALEGGIO Sarà il primo appuntamento domenicale della stagione 2020 del Parco Giardino Sigurtà, che ha

riaperto i battenti lo scorso 10 maggio. Pecoratosando è ormai un mini – evento consueto nel

calendario eventi del Parco: dalle 11.00 alle 12.30 avverrà nelle vicinanze della Fattoria Didattica

che sorge nella zona agricola del Parco, la tosatura delle pecore della Lessinia. Questa

operazione permetterà agli animali di liberarsi del vello e di affrontare così meglio la calura estiva.

Grandi e piccoli potranno così scoprire come le abili mani del tosatore regaleranno maggior

benessere alle pecore.

Sarà l’occasione per regalarsi una giornata nella natura, a contatto con strepitose fioriture come

30 varietà di dalie, girasoli, 30.000 rose, centinaia di ninfee rustiche e tropicali e le balconate

fiorite con i tagetes giganti (novità dell’estate 2020) e per conoscere gli animali che abitano nel

Parco come gli asini San Domenico, tacchini bronzati, galline ermellinate, padovane e lionate e

molti altri.

Senza dimenticare una tappa al Labirinto, al Grande Tappeto Erboso romantica cornice dei

Laghetti Fioriti, l’Eremo, il Castelletto, la Grande Quercia, il Viale delle Rose, il Giardino delle

Piante Officinali.

Per ulteriori info sui punti di interesse e sul calendario eventi: www.sigurta.it