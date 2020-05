Rugby Top 12 – Viadana, prove tecniche di ripartenza

VIADANA Il Rugby Viadana si rimette in moto, almeno per quanto riguarda l’organizzazione della prossima stagione, pur con tutte le difficoltà e le incognite del momento. Sponsor, staff tecnici e organici delle varie squadre: i temi sul tavolo dei dirigenti non mancano. «Per prima cosa è importante definire la copertura finanziaria – spiega il diesse Alberto Bronzini – dobbiamo trovare gli sponsor che ci consentano di proseguire l’attività senza grossi affanni. Sappiamo che molte aziende sono in difficoltà, per cui il nostro budget probabilmente sarà minore e il discorso non riguarda solo il Viadana».

Viadana che, occorre sottolinearlo, non è solo la prima squadra; ci sono infatti le varie formazioni del settore giovanile, i Caimani, che necessitano di un’adeguata copertura economica per onorare tutti gli impegni societari. Va quindi ridiscusso, in primis, l’accordo con Im Exchange, main sponsor di questa stagione. Per poi passare alle questioni di campo. «Per quanto riguarda la conduzione tecnica della prima squadra – dice Bronzini – questa settimana dovrebbe essere quella decisiva, è infatti previsto un incontro fra il presidente e Victor Jimenez. Il mio personale augurio è che non ci siano problemi e che, quindi, il tecnico argentino possa portare avanti l’ottimo lavoro che ha impostato quest’anno. Con al fianco Gilberto Pavan, confermatissimo anche alla guida dei Caimani».

«Per quanto riguarda l’organico – conclude Bronzini – l’obiettivo è quello di confermare in blocco il gruppo attuale. Ci sarà qualche cambiamento, come è ovvio, ma vogliamo dare continuità al lavoro svolto fino allo stop del campionato. I risultati sono stati altalenanti, ma contavamo di raccogliere i frutti nel finale di stagione. I giocatori che facevano parte dell’organico dell’under 18 andranno a rinforzare i Caimani, per farsi le ossa; mentre qualche giocatore che ha militato nel team di Bondanello farà ritorno alla base».

La Fir, come è noto, ha disposto la sospensione definitiva di tutti i campionati, se ne riparlerà quindi a settembre. Lunedì 18, però, gli atleti del Viadana, seppur individualmente e mantenendo le distanze, potranno riprendere gli allenamenti sul campo. Un primo passo verso il faticoso ritorno alla normalità.