Calcio Eccellenza – Perani, orgoglio castiglionese: “La cittadella prende forma”

CASTIGLIONE Ormai quasi terminati i lavori alla “Club House” del Castiglione, una delle strutture su cui la dirigenza ha maggiormente insistito negli ultimi mesi. Non un semplice bar sulle tribune, come capita di vedere in quasi tutti i campi sportivi delle categorie dilettantistiche. Ma un locale autonomo e moderno per vivere tutta la settimana la piccola cittadella dello sport che graviterà attorno allo stadio “Lusetti”, e che sarà impreziosita da altri tasselli, ovvero i campi in sintetico.

«Il locale è in dirittura d’arrivo, come potete vedere dalle immagini – ha detto il vicepresidente Giancarlo Perani – per quanto riguarda la struttura, siamo pronti a terminare anche la parte riguardante gli arredamenti, che sono già stati confermati. Speriamo di poter concludere tutto il lavoro entro fine giugno. Una struttura che abbiamo da sempre voluto e che sta nascendo come era nei nostri desideri. A questo punto, spero che nei prossimi mesi le condizioni siano tali perchè possa essere operativa per la gente di Castiglione».

«Partiranno presto anche i lavori per il sintetico, spero nei prossimi 10 o 15 giorni – specifica -, nel settembre prossimo avremo terminato anche altri lavori: uno spogliatoio stile Serie A con le poltroncine, due campi, oltre al nostro principale in erba naturale che adesso è diventato davvero bellissimo, da 7 e da 9. Presto ci saranno spogliatoi e tribune anche sui terreni sintetici».

Insomma: lavori in corso per proseguire nuovo capitolo della storia, iniziato nella scorsa stagione. «Una vera cittadella sportiva, se consideriamo che nelle vicinanze sono presenti anche le piscine, campi da tennis e da tamburello». Si pensa anche al futuro a livello societario: «Confermeremo il gruppo che si è costituito lo scorso anno, ci saranno nuovi ingressi a livello di segreteria, persone che ci aiuteranno a livello burocratico e di gestione. La nostra intenzione è quella di far si che ci sia più gente di Castiglione nei ruoli societari. Vogliamo che lo stadio Lusetti sia vissuto dalla gente come fosse casa propria».

Presto per parlare di scelte per quanto riguarda la prima squadra: «Di questo ci occuperemo una volta definito ufficialmente l’assetto societario. Tuttavia posso anticipare che tratterremo volentieri – spiega Perani – i senatori e i ragazzi legati a questa società. Potremmo, inoltre, pensare di riportare qui qualche ragazzo di Castiglione. Ci saranno, come normale, nuovi innesti, ma per ora ci stiamo concentrando a consolidare la nostra realtà in Eccellenza».

Anche a livello giovanile nelle prossime settimane verranno definite le linee guida: «Vorremmo dar vita ad un progetto che definirei di “orgoglio castiglionese”, anche tra i ragazzi, i tecnici, con cui avremo un confronto molto presto. In più mi auguro, che la nostra Juniores nel prossimo campionato possa fare il campionato Regionale B, perchè l’ha meritato sul campo. Inoltre siamo molto attenti anche allo sviluppo delle categorie inferiori, i nostri responsabili sono al lavoro per definire gli organici di tutte le compagini giovanili».

Tutto insomma è pronto per la prossima stagione, anche se manca ancora il definitivo game over: «Difficile ora fare delle previsioni su quello che accadrà – conclude Perani – per quanto riguarda i campionati, anche perchè nemmeno la Figc ha suonato il fatidico “gong” di chiusura del campionato. Anche se, di fatto, la stagione è terminata a metà febbraio per l’epidemia di Covid. Noi per adesso ci concentriamo sulle scelte che dovremo fare nella realtà dell’Eccellenza. Parlare di altre cose adesso è prematuro. Abbiamo messo a punto il nostro piano finanziario e quello seguiremo. Siamo gente concreta e faremo ogni cosa nel modo più corretto».