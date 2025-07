Calcio, i tornei estivi – Le Assicurazioni Generali in trionfo al “Memorial Tamilia” di Castellucchio

Castellucchio Grande successo per l’Assicurazioni Generali, che si aggiudica con pieno merito la finale del Memorial Dario Tamilia andata in scena venerdì sera a Castellucchio. Netto il risultato: 4-1 contro la Vignoni Pose, al termine di una sfida combattuta ma sempre in mano alla formazione capitanata da Sarzi. Partenza lanciata della Generali, che imprime subito ritmo e aggressività e passa presto in vantaggio. La Vignoni si difende con ordine, respinge i primi attacchi e riesce anche a trovare il momentaneo pareggio grazie a Ongari, abile a finalizzare una bella ripartenza. La Generali però non si scompone e torna a spingere, prendendo in mano il gioco e facendo valere maggiore organizzazione e qualità. Due reti di Camerati e due di Cartapati scavano il solco decisivo e consegnano il trofeo alla Generali, protagonista di un percorso impeccabile. Alla fine grande festa sotto la tribuna tra cori, applausi e fumogeni, con i giocatori che si godono l’abbraccio dei propri tifosi. Terzo posto per il Real Sinti, che non ha disputato la finalina per il ritiro della formazione Un Diavolo per Capello. Premi speciali a G. Del Bar (miglior giocatore), Binacchi (miglior portiere) e Vignoni (capocannoniere).