Scherma – Cecilia Taraschi vince il bronzo ai Regionali

MANTOVA Ottima prestazione e medaglia di bronzo per Cecilia Taraschi nel Campionato Regionale Gpg di Gorle, andato in scena lo scorso weekend. L’atleta della Mantova Scherma, impegnata nel fioretto categoria allieve (2012), ha superato brillantemente la fase a gironi con quattro vittorie e una sola sconfitta, per poi imporsi anche nei successivi assalti a eliminazione diretta, conquistando l’accesso alla semifinale. Qui ha dovuto cedere ad Adelaide Rosini della Brescia Scherma, poi vincitrice del torneo. Per Taraschi doppio impegno nella stessa giornata: ha infatti preso parte anche alla prova di spada, chiudendo al 15° posto. Risultati positivi anche nel fioretto maschile allievi, dove Andrea Camurri ha chiuso in ottava posizione. Nella stessa categoria Michele Caione (11°), Gabriel Groposila (19°) e Giacomo Savoia (28°). La compagine virgiliana si è presentata all’importante appuntamento regionale con ben tredici atleti, alcuni dei quali al debutto. Nella spada maschile allievi Giacomo Varini ha chiuso al 41° posto, con Alessio Tangianu (53°). Nel fioretto maschile categoria maschietti Matteo De Lucia si è fermato al 12° posto, penalizzato da una stoccata molto conte- stata che gli ha negato l’accesso ai migliori otto. Nel fioretto giovanissimi Gianmarco Pascazio ha chiuso 24°, Filippo Fameli Barosi 25° e Brando Sarzi Braga 34°. Nella spada maschietti Amedeo Vullo è giunto 21° e Cristian Brighenti 34°. Prossimi appuntamenti per gli atleti del maestro Michele Ronconi nel mese di aprile, con l’International Fencing di Brescia e il Campionato Italiano U14 di Ancona.