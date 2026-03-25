Rugby Serie A – La riscossa dei Caimani a Villorba. Gamboa: “Prova di carattere”

VIADANA Il successo colto domenica a Villorba per 34-31 si è rivelato fondamentale per i Caimani, che volevano riscattare la batosta subita sette giorni prima al Migliaretto contro il Paese capolista del girone Tre della Serie A. Sabato prossimo, alle 15.30, la squadra cadetta del Viadana ospiterà allo Zaffanella il Valpolicella. L’ultima vittoria casalinga dei gialloneri risale al primo febbraio contro il Badia Polesine. «Vittoria di carattere quella ottenuta a Villorba – spiega il gm Ulises Gamboa (nella foto) – come quella centrata dalla prima squadra sabato contro il Valorugby. Qualche nostro ragazzo ha giocato fuori ruolo, ma la mentalità era quella giusta per affrontare Villorba. Sono contento: i Caimani hanno “sofferto” quando alcuni atleti sono passati in prima squadra per Coppa Italia e Serie A Elite, ma l’obiettivo è far crescere i nostri ragazzi e dar loro la possibilità di migliorarsi». Gamboa sottolinea anche i progressi del vivaio: «Sono molto contento di quanto stanno facendo Under 18 e Under 16, crediamo molto nel vivaio per avere tante soddisfazioni. Tornando ai Caimani, sabato affronteremo allo Zaffanella il Valpolicella, società amica del Veronese ma anche un modello da seguire: tutti gli atleti della prima squadra sono cresciuti nel vivaio e hanno un ottimo tecnico come Previato. Speriamo sia una bella gara».