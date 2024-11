Scherma – Sara Cibelli in gran spolvero: ottava nel Trofeo Granducato a Siena

MANTOVA Piazzamento di pregio per Sara Cibelli, giovane fiorettista di Mantova Scherma, che alla sua prima esperienza nel prestigioso Trofeo del Granducato ha conquistato una medaglia di peso per il percorso di gara e per la qualità eccelsa delle atlete partecipanti al primo dei due appuntamenti annuali, che si è svolto presso il Centro Universitario Sportivo di Siena (il secondo sarà a Firenze nel prossimo gennaio). Giunto alla IX edizione, il trofeo toscano ha visto sulle pedane del palazzetto Cus una sessantina di fiorettiste della categoria mista ragazze-allieve, molte delle quali occupanti le primissime posizioni del ranking nazionale. Questo contesto ha determinato una gara appassionante, dai ritmi serrati e dalle intense emozioni, che non ha risparmiato l’atleta biancorossa, chiamata a dar fondo a tutto il suo bagaglio di tecnica, energia ed esperienza per conseguire il risultato finale.

L’allieva dei maestri Michele Ronconi e Massimo Jervolino, che si allena in città nella centralissima palestra di via Sant’Agnese, pur non al massimo della forma fisica, ha dapprima superato brillantemente il percorso a gironi con uno score dell’80% di vittorie, per poi affrontare la fase delle eliminazioni dirette combattendo punto su punto, stoccata su stoccata, e dimostrando una decisa maturazione agonistica non solo in termini di risultato, ma anche di capacità di gestione gara sotto il profilo tecnico ed emotivo.

Dopo aver eliminato, nell’ordine, una concorrente spezzina, una fiorentina e una pisana, l’atleta di Mantova Scherma si è fermata, esausta e per una manciata di stoccate, ai piedi del podio principale, avendo comunque guadagnato una posizione di tutto rispetto, che le ha consentito di portare a casa la medaglia dell’8° posto (nella scherma vanno a premio le prime otto classificate) e la consapevolezza che tra qualche settimana, al GP nazionale di Ancona, lei e gli altri atleti della compagine virgiliana avranno buone chances di continuare ad essere protagonisti nella cronaca schermistica degli Under 14, come sta accadendo costantemente negli ultimi anni negli scenari regionali e nazionali.