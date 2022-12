MANTOVA – Una donna di 84 anni è rimasta ferita in modo grave in seguito a una caduta all’uscita della cattedrale di Sant’Andrea. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di un’ambulanza della Croce Verde di Mantova. Le condizioni dell’anziana si sarebbero rivelate più gravi di quanto era apparso in un primo momento, al punto che la donna veniva portata al Poma in codice rosso. A seguire è stato avvisato dell’accaduto il comando della Polizia locale.