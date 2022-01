Sci alpino – Domenica primi slalom al Tonale. Il “Città di Mantova” a fine mese

MANTOVA Si avvicina il primo appuntamento agonistico per gli atleti degli sci club mantovani, dopo la falsa partenza dovuta al rinvio, causa alte temperature, del “Criterium prima neve” in programma a Pampeago prima di Natale, tradizionale kermesse d’inizio stagione organizzata dal Cai Mantova. L’evento è stato ricalendariato nell’ultimo weekend di gennaio, sempre sulla pista “Agnello” della località trentina. Prevede quattro giganti riservati alle categorie Giovani, Senior e Master che assegneranno il Trofeo Città di Mantova-Coppa Cir Food. Sarà questo, dunque, il primo evento agonistico dell’anno sotto le insegne della Fis provinciale, ma gli atleti di casa nostra scenderanno in pista già questa domenica per partecipare al 2° Trofeo Piacenza Ski Team in programma appunto nel fine settimana sulle nevi del Tonale. Si gareggia tra i pali stretti, la specialità è infatti lo slalom, con tutte le categorie impegnate, dai Baby fino ai Senior. La kermesse, organizzata dal Piacenza Ski Team, rientra nel programma della circoscrizione Mantova-Piacenza-Cremona-Pavia che proporrà altre tappe nel corso della stagione. Al cancelletto di partenza, come detto, anche gli atleti virgiliani di Cai, Sportime e Sci Club Marmirolo, che hanno sfruttato la bella nevicata della Befana per continuare la preparazione.

L’appuntamento clou di gennaio è il già citato Trofeo Città di Mantova, mentre la settimana successiva, primo weekend di febbraio, sempre a Pampeago, Sci Club Marmirolo e Sportime organizzeranno due slalom e due giganti della circoscrizione Mantova-Piacenza-Cremona-Pavia, categorie Giovani e Senior. In palio anche il titolo di campione provinciale delle due specialità. Sette giorni dopo l’appuntamento si rinnoverà a Temù (Brescia), stavolta a firma cremonese. Il mese di marzo proporrà i Campionati Italiani di Skicross, organizzati dallo Sci Club Marmirolo in quel di Colere (Bergamo), nel weekend del 5 e 6. Nel fine settimana successivo si terrà la Festa nazionale Master a Pampeago e la Coppa Italia 2022 di slalom gigante e supergigante sulle nevi del Cermis, con l’organizzazione dello Sci Club Guastalla affiliato al Comitato Fisi della nostra provincia.