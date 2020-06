Rally – Domani prime gare per la Solferino Pecso al Trofeo Italia

SOLFERINO Domani notte tornano a spegnersi i semafori rossi. Dopo il rinvio forzato finalmente prende il via la stagione agonistica per gli specialisti dell’offroad e delle ruote tassellate. Sul crossodromo di Veronella (Vr) primo appuntamento stagionale con una gara di Trofeo Italia. Per la Solferino Rally Pecso saranno presenti in categoria B autovetture a 2RM Luigi Faccincani su Fiat Punto, mentre in categoria D2 monoposto a due ruote motrici Danilo Arnaldini su proto Fiat, Alessandro Arnaldini su proto Kawasaki e Paolo Miani su proto Suzuki. Entrambi si presentano in forma e determinati a far bene dopo tanto tempo fermi.

Non solo terra e polvere nel weekend: il mantovano Alessandro Bondanza su Citroen Saxo RS 1.6 prenderà il via sul Circuito di Magione – Autodromo dell’Umbria (Pg) alla Individual Race Attack, tipologia di gara che riprende il regolamento delle cronoscalate con sfide contro il cronometro one-by-one su più manche di gara.