MORZINE-AVORIAZ (Fra) Ottimo quinto posto per Francesca Fanti nello slalom gigante disputato ieri a Morzine e valido per il 70° Campionato Europeo Doganale Alpino. La mantovana ha chiuso a 1”46 dalla vincitrice, la tedesca Lena Duerr, precedendo tutte le atlete di Coppa del Mondo. Oggi Francesca tornerà in pista per lo slalom speciale, mentre domani andrà a caccia di un altro buon piazzamento nel gigante di La Thuile, valido per i Campionati Italiani.