Studiare architettura: sabato open day al Politecnico

MANTOVA Dopodomani, 23 marzo dalle ore 10 presso il Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, si svolgerà l’Open Day del Corso triennale in Progettazione dell’Architettura, rivolto agli studenti delle scuole superiori. Il Corso triennale ha come obiettivo prioritario la formazione di una professionalità capace di rispondere in modo adeguato alla crescente complessità dei problemi connessi al progetto di architettura. Il percorso di studi fornisce un’offerta formativa ampia e articolata che comprende discipline scientifiche, umanistiche, artistiche che vengono insegnate attraverso le formule didattiche dei laboratori, che prevedono la compresenza di differenti discipline e docenti, e dei corsi monografici. Verrà illustrato perché studiare architettura al Politecnico di Milano presso Campus di Mantova, in una città e nel suo territorio, che offrono la possibilità di esplorare un patrimonio architettonico ricchissimo, di apprendere il complesso rapporto che lega il progetto di architettura all’esigenza di preservare, testimoniare le preesistenze storiche. Mantova è una vera e propria città-laboratorio, dove è possibile affinare quelle particolari competenze e sensibilità richieste al progettista nei differenti contesti. Durante la giornata, inoltre, allo studente, vengono proposte attività di laboratorio, esperienze didattiche e di rilievo innovative. Illustrati i servizi che il Campus offre e le molte attività, tra cui Mantovarchittetura, progetto culturale ideato e organizzato dal Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano nell’ambito della Cattedra Unesco in “Architectural Preservation and Planning in Word Heritage Cities”, che prevede mostre e incontri con protagonisti della cultura architettonica internazionale sul tema del dialogo tra contesto urbano e progetto.