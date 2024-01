Attraversa i binari e minaccia con un coltello il capotreno che l’aveva richiamato. Arrestato un nigeriano

BOZZOLO I Carabinieri delle Stazioni di Marcaria e Gazzuolo, sono intervenuti mercoledì scorso, 17 gennaio, presso la stazione ferroviaria di Bozzolo, traendo in arresto in flagranza di reato un trentaduenne cittadino nigeriano, regolare sul territorio nazionale. Quest’ultimo, dopo aver violato il divieto di attraversare i binari, veniva redarguito dal capotreno e da un collaboratore di “Trenord” ai quali rispondeva usando loro violenza e minacciandoli con un coltello a serramanico. Pertanto le pattuglie intervenute riuscivano a bloccarlo e a seguito di perquisizione personale rinvenivano sulla sua persona oltre al coltello, dieci dosi di sostanza stupefacente tipo “Crack” del peso complessivo di 25 grammi. L’uomo, in ipotesi accusatoria, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, violenza o minaccia a P.U. e minaccia aggravata, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova.