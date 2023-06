Calciomercato dilettanti – Il Marmirolo-Union Team ha scelto: Filippo Perinon è il nuovo allenatore

Mantova E’ arrivata l’attesa fumata bianca da casa MarmiroloUnionTeam. Il nuovo allenatore è Filippo Perinon, che ha dunque battuto la concorrenza di Luca Bozzini. Per il tecnico veronese, ex Lugagnano, si tratta di un ritorno in neroverde dopo le esperienze da giocatore. «E’ vero – conferma Perinon – ho giocato nel Marmirolo di Bisagni e siamo andati in Eccellenza. Poi in quello presieduto da Ballotari, che mi fa molto piacere rivedere. Torno in un ambiente che conosco, stavolta da allenatore, con grande entusiasmo e voglia di dare il massimo per la squadra». Nella passata stagione, dopo essersi dimesso dal Lugagnano, Perinon ha fatto da secondo nell’Ambrosiana a Paolo Corghi. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Monari e dal preparatore dei portieri Quintarelli, si punta a confermare anche Cannizzaro con il quale è previsto a breve un incontro. Scelto il mister, la squadra mercato guidata dal ds Brentegani inizierà ora le operazioni per allestire la squadra. Un’altra panchina di Promozione si è sistemata, quella del San Lazzaro: Makris Petrozzi ha declinato l’offerta per cui sarà ancora Michele Jacopetti a guidare il club cittadino nel prossimo campionato. E sempre in tema di allenatori segnaliamo la conferma di Dalzini sulla panchina dello Juniors Cerlongo.

Il Castiglione ha invece ufficializzato l’investitura di Mirko Piacentini nel ruolo di direttore sportivo. «Dopo 23 stagioni da giocatore, dalla Serie D alla Terza Categoria, è arrivato il momento di smettere – dichiara il nuovo dirigente dei Mastini – ho avuto tante soddisfazioni sul campo, ultima delle quali la promozione in Seconda Categoria con l’Atletico. Ora passo dal campo alla scrivania, quello di diesse era un ruolo che mi sarebbe piaciuto ricoprire. La società mi ha fatto la proposta e ho accettato subito, così avrò meno tempo per pensare che non giocherò più».

Il Suzzara dovrebbe siglare nei prossimi giorni l’accordo di partnership con Soccer Universities, di cui vi abbiamo parlato giorni fa nel dettaglio. Saranno poi gli americani a scegliere l’allenatore. Dopo tante conferme, l’Asola perde un tassello importante: il centrocampista Nicola Caldera lascia i biancorossi per problemi logistici.

E adesso scendiamo di categoria perchè cominciano le grandi manovre anche in Prima. L’attaccante Giarruffo è un obiettivo di mercato del Gonzaga (sarebbe un ritorno): ha parlato con presidente e allenatore e si è preso qualche giorno di riflessione prima di dare una risposta. Mister Bellini ha chiesto Meloni, del Curtatone, che conosce dai tempi del Suzzara. Si tratta il difensore Capucci, dell’Union Team, corteggiato anche dalla neopromossa Villimpentese; e Pini, in uscita dal San Lazzaro. In Seconda, La Cantera ha fatto un sondaggio per il portiere Bonfiglio dello Sporting. La Dinamo, per il ruolo di portiere, vorrebbe Modena del Gonzaga, ma l’operazione è complicata; l’alternativa è Pradella, ex Viadana. Nel mirino i centrocampisti Michelini del Campagnola e Benassi del Reggiolo. Altro colpo del Boca Juniors: dall’Ostiglia arriva il forte attaccante Riccardo Vincenzi, che fa compagnia nella casella “acquisti” a Vertuani, Merighi e Facchini dal Sermide. Il Quistello, per rinforzare l’attacco, pensa ad Alessandro Bellini, ultimo capocannoniere del torneo (con la bellezza di 28 gol) con la Villimpentese.