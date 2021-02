Tamburello – Fipt, Tondini nuovo consigliere

MILANO Edoardo Facchetti ha ottenuto il via libera per guidare per un altro mandato la Federazione Italiana Palla Tamburello a livello nazionale.

Anche il movimento mantovano può vantare un proprio esponente nell’ambito del consiglio nazionale ovvero Benhur Tondini. Tutto secondo copione, quindi.

La 40esima assise elettiva si è svolta ieri a Milano alla presenza dei delegati dei vari comitati provinciali e i vertici federali regionali.

Per il comitato virgiliano erano presenti, oltre ai due candidati alla carica di consigliere in quota alle società Luigi Bertagna e Benhur Tondini, il presidente provinciale, Giancarlo Rizzi, il consigliere Massimo Boschini e il presidente del Cavriana Tamburello Oscar Tondini con il responsabile del settore giovanile, maschile e femminile Stefano Anversa. Con loro anche il presidente regionale Enzo Cartapati.

Le varie fasi dell’appuntamento si sono aperte con la relazione introduttiva del presidente nazionale Facchetti che ha sottolineato, con lo stile che lo ha sempre distinto, l’impegno profuso nel corso del quadriennio e i risultati ottenuti, pur nella consapevolezza che la stagione 2020 ha risentito pesantemente dell’invasione di campo compiuta dal Covid.

«Prima di ogni cosa – dichiara il neo consigliere nazionale eletto, Benhur Tondini – ringrazio il comitato provinciale mantovano a partire da Giancarlo Rizzi e le società per il sostegno forte che mi hanno fornito. È una grande emozione per me; sono ben conscio che avremo tanto da lavorare. Non farò certo mancare il mio impegno per le sfide che abbiamo dinanzi. Il mio obiettivo primario sarà quello di rafforzare i rapporti tra la federazione nazionale e il territorio. Oltre a progetti importanti già in cantiere, porrò anche la massima attenzione nei confronti dei giovani a partire dal mondo della scuola. A tal proposito alle società chiedo di investire nel settore giovanile perché ci siano anche forti stimoli per far crescere ulteriormente la nostra disciplina».