Servizio anti-droga dei carabinieri di Asola. In manette Nonno Cocaina, Over 70 con 60 grammi di polvere

ASOLA Lo scorso 14 giugno i Carabinieri di Asola, coordinati dalla Procura della Repubblica di Mantova, hanno tratto in arresto un ultrasettantenne del luogo, poiché in ipotesi accusatoria ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’interessato, nel corso di attività di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Castiglione delle Stiviere, fermato e controllato a bordo della propria autovettura in transito nel centro di Asola (MN), è stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina e di materiale e denaro ritenuti pertinenti alla predetta ipotesi delittuosa, in ragione della quale è stato a tal punto accompagnato in Caserma e quindi arrestato. La Procura della Repubblica di Mantova ha frattanto chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Mantova la convalida dell’arresto.