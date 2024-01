Tamburello giovanile indoor – Castellaro Juniores campione provinciale, domani in palio il titolo Allieve

Mantova Gara dopo gara, i Campionati Provinciali di tamburello indoor, per quel che concerne le categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores maschi e femmine, sono giunti a un passo dalle finali. Dopo gli incontri del fine settimana scorso, i primi verdetti sono emersi tra gli Juniores, dove il Castellaro ha conquistato, con una giornata d’anticipo, battendo i pari età del Cereta, campioni italiani in carica, il titolo provinciale. Tra le ragazze, invece, le finali per l’assegnazione del titolo si disputeranno il 19 ed il 26 gennaio a Guidizzolo e protagoniste saranno le atlete del presidente Giancarlo Grandi, che dovranno vedersela con quelle della Cavrianese. Per quel che concerne gli Allievi, lunedì prossimo si terranno le semifinali: da un lato la Cavrianese con il Solferino B e dall’altro il Cereta con il Solferino A. Una settimana dopo, sempre a Solferino, si giocheranno le finali sia per il 3° e 4° posto sia per il 1° e 2° posto. Sul versante femminile quest’anno, con la formula della doppia andata e ritorno, il titolo se lo contendono Cavrianese e Solferino. Al momento le ragazze del presidente Oscar Tondini sono in vantaggio per 2-0, mentre le due sfide decisive si disputeranno domani sempre a Guidizzolo. La panoramica si completa con i Giovanissimi: il titolo provinciale se lo contenderanno domenica 28 a Guidizzolo Medole e Solferino. Mentre le Giovanissime del Guidizzolo, guidate da Adolfo Negri, punteranno alla conquista del titolo affrontando le atlete della Cavrianese. Nel mese di febbraio poi, sulla scena, saliranno sia i Pulcini sia gli Esordienti.

Paolo Biondo