Tamburello Serie A – Arcene-Castellaro sospesa per oscurità. Solferino non delude

MANTOVA Sesta giornata nel massimo campionato di tamburello. Il Sommacampagna allunga in vetta alla classifica grazie al facile successo per 2-0 (6-1, 6-0) nel derby in trasferta col Cavaion. C’era attesa per la sfida di Arcene fra le due seconde classificate, ma la partita non si è potuta concludere. Il Castellaro di Luca Baldini ha iniziato in maniera convincente il confronto con gli orobici, tanto da chiudere a suo favore (6-3) il primo set. Collinari su di giri e pronti a chiudere i conti nel secondo parziale, ma sul punteggio di 5-4, dunque ad un passo dal successo, la gara è stata sospesa per oscurità dopo 4 ore e mezza di gioco. Un’autentica beffa per la compagine del presidente Arturo Danieli, che dovrà percorrere di nuovo tanti chilometri per giocare pochissimo e magari chiudere 6-4. Il match verrà completato mercoledì alle ore 17.

Bene il Solferino del presidente dt Mario Spazzini, che dalla trasferta in terra trentina è tornato a mani pieni dal confronto col Tuenno, sul campo di Rallo, battuto 2-0 (6-3, 6-2). La compagine collinare ha rispettato il pronostico, che la vedeva favorita, gestendo con grande tranquillità ogni fase del match. Il derby tutto virgiliano fra Ceresara e Guidizzolo è andato agli ospiti di Biagi per 2-0 (doppio 6-3). Con questo successo il Guidizzolo stacca i cugini di Grandelli e conferma il suo buon momento (ricordiamo che recentemente ha portato al tie break Castellaro e Solferino).

Infine, da rimarcare l’exploit in Piemonte della neopromossa Cavrianese di Fanzaga e Paini, che ha vinto 2-0 col Cremolino. Senza storia il secondo set, chiuso 6-1, mentre la battaglia si era tutta consumata nel primo, col Cremo che sotto 3-1 ha pareggiato e resto vita dura ai collinari sino al 4-4. Poi i ragazzi di patron Oscar Tondini passavano per 6-4.