Tamburello serie A m – Il Castiglione lascia un punto per strada e Solferino vede lo scudetto vicino

Mantova Il Solferino, a due giornate dalla conclusione, ha mezzo scudetto in tasca, vantando ora 4 lunghezze di vantaggio sul Castiglione secondo. E domenica sarà scontro tra titani: la capolista ospiterà proprio gli aloisiani e l’obiettivo sarà vincere il big match per festeggiare il titolo. Ieri i collinari hanno facilmente vinto il primo set con i trevigiani, ultimi e già retrocessi in B, che però nel secondo hanno messo a dura prova il quintetto di Mario Spazzini: «Abbiamo sofferto nel secondo set – afferma – Forse il 6-0 del primo ha illuso, ma per fortuna alla fine abbiamo vinto. Ora testa al Castiglione». Quest’ultimo ha vinto al tie-break il derby con la Cavrianese. Aloisiani subito avanti; gli ospiti hanno impattato, ma il quintetto di casa con tenacia ha fatto suo il tie-break. «Almeno i ragazzi hanno onorato l’impegno – afferma il presidente Mario Margoni – considerato che vanno tutti ad Arcene e noi ripartiremo dalla D. In futuro abbiamo intenzione di varare anche qualche squadra femminile. Ora dobbiamo onorare la sfida col Solferino». Replica il presidente Oscar Tondini: «Brucia questa sconfitta: addio sogni di essere ancora in corsa per lo scudetto». Facile successo del Ceresara sul Sommacampagna che recuperava Merlone. «Non c’è stata storia – afferma il presidente Fabrizio Pezzini – Grande prova di concentrazione da parte nostra». La sconfitta tiene vive le speranze di platonica salvezza sul campo del Guidizzolo, perché sembra certo che nella prossima stagione il Guidi rinunci a disputare la serie A. Sabato in anticipo il Castellaro ha vinto il derby col Guidizzolo. Gli ospiti hanno retto solo all’inizio del primo set, poi è stato un monologo del quintetto di Baldini. «La squadra ha giocato molto bene – afferma il presidente Arturo Danieli – Ha sofferto solo a inizio primo set».