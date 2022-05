Tamburello Serie A maschile – Castellaro, tre punti in… 7 minuti

ARCENE (Bg) Come si poteva facilmente prevedere, per il Castellaro si è rivelato più lungo il tragitto per raggiungere Arcene che giocare il prosieguo della sfida con gli orobici. Il match era stato interrotto domenica sul 5-4 a causa dell’oscurità. I collinari in soli sette minuti hanno risolto la gara contro i ragazzi di Stefania Mogliotti che domenica avevano reso vita dura ai campioni d’Italia, ma ieri per quei pochi minuti che si è giocato non hanno opposto resistenza. Con questo successo il Castellaro risale al secondo posto, sorpassando il Solferino e portandosi a -1 dal Sommacampagna capolista.

La classifica: Sommacampagna 18, Castellaro 17, Solferino 16, Arcene 14, Cavrianese 12, Guidizzolo 8, Sabbionara, Ceresara e Cavaion 5, Tuenno 4, Fontigo e Cremolino 2.

Nel prossimo turno fari puntati su Somma-Arcene, mentre il Castellaro sarà di scena a Cavriana.