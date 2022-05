Calcio Seconda Categoria – Rapid, due test per non perdere il filo

RIVAROLO Dopo un grande campionato, la Rapid United, è giunta ad un passo dal salto in Prima, ma a vincere è stata la Leoncelli, di un solo punto. Per gli atleti di mister Alex Gozzi un pizzico di delusione, ma buona parte del cammino è già stato fatto, perché i blues hanno staccato nettamente tutte le inseguitrici, guadagnandosi direttamente il passaggio al terzo turno play off. Il problema? Restare fermi, senza gare ufficiali, oltre tre settimane, fino al 5 giugno, quando si disputeranno gli spareggi intergirone. Per andare avanti basterà vincere contro una squadra bresciana o bergamasca (secondo sorteggio). Bisogna avere la forza mentale di restare sul pezzo. «Nel girone d’andata le gare con Castellucchio e Pomponesco si sono rivelate decisive per perdere il girone – spiega Gozzi -, nel ritorno determinante per non farcela è stata la sfida con l’Oratorio Gambara, che nel ritorno ha mostrato tutto il suo valore. Spiace per come è andata, però abbiamo fatto bene comunque. Bisogna tenere in riga il gruppo Cercheremo di non perdere la condizione con gli allenamenti e le amichevoli». Stasera a San Giovanni in Croce è in programma il test con la locale squadra Amatori, sabato a Canneto (15,30) seguirà quello con la compagine di Seconda di mister Silvano Mazzi. E che ha lo stesso problema: quello di dover saltare il primo turno grazie al distacco ottenuto sulla quinta classificata.