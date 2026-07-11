Tamburello Serie A maschile – Il Solferino cerca tre punti sul campo del Segno e fa il tifo per la Cavrianese

MANTOVA Ottava e penultima giornata di ritorno del massimo campionato maschile. Fra i verdetti ancora da emettere chi lascerà la categoria e chi otterrà il quarto posto, ultimo valido per l’accesso ai play off scudetto. Per la salvezza, sono in lotta Castelli Calepio e Valgatara, mentre il Bardolino è a un passo dal traguardo. Per quanto riguarda le prime della classe, già qualificate per i play off Dossena, Solferino e Ceresara. Segno e Arcene si contendono l’ultimo posto. Il turno è iniziato ieri sera con l’anticipo Castelli Calepio-Ceresara. Sul campo neutro di Torre de’ Roveri la capolista provvisoria Dossena non dovrebbe avere grandi problemi a conquistare l’intera posta in palio contro la Cavrianese, compagine che in questo campionato ha deluso le aspettative. Dai mantovani era lecito attendersi qualcosa di più. Altro big match casalingo per il Segno. La squadra trentina due settimane fa ha ben figurato contro il Dossena pur perdendo. Anche contro i campioni d’Europa ci si attende una grande prestazione. Gara speciale per Mirko Campolongo, ex di turno. Solferino galvanizzato dal successo in Coppa Europa e voglioso di riprendersi il primato in classifica. Il Castellaro ospiterà il Bardolino. I ragazzi di Luca Baldini non hanno obiettivi di classifica, mentre i gardesani sono ad un passo dalla salvezza. È la classica gara da non fallire, ma si dovrà dare il massimo e questo un direttore tecnico bravo e preparato come Andrea Baietta lo farà ben presente ai suoi giocatori. Sul neutro di Cavaion, Valgatara-Arcene, due squadre che si giocano una stagione. Veronesi in cerca della permanenza in serie A, bergamaschi ancora in lotta per il quarto posto. I ragazzi di Gianni Maccario devono vincere e sperare in un passo falso del Segno.

Serie B maschile – Anche nel campionato cadetto l’ottava e penultima giornata di ritorno si annuncia importante per i verdetti finali. Oggi pomeriggio è in programma l’anticipo alle ore 15 tra Valle San Felice e Fontigo. I trentini, dopo un buon avvio di stagione, hanno rallentato il proprio cammino e occupano attualmente la penultima posizione, con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Sporminore. Una sfida importante per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza nelle ultime fue giornate. Domani alle ore 16 le altre gare: Arcene-Sporminore; Cavaion-Noarna: Cereta-Castelnuovo; Cinaglio-Fumane.